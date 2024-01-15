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Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в понедельник

Синоптик Леус: в Петербурге в понедельник, 15 января, будет облачно, пройдет снег.
Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 48% 764 мм рт. ст. +3°

Погоду в понедельник, 15 января, в Петербурге сформирует передняя часть циклона, центр которого окажется над юго-востоком Балтийского моря. В городе будет облачно, временами пойдет снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Утром температура воздуха в Петербурге ожидается −8…-10 градусов. Ветер задует юго-восточный и восточный, 2−7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм ртутного столба.

«В понедельник временами снег и −6…-8 градусов», — написал синоптик.