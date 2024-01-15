Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в понедельник

Погоду в понедельник, 15 января, в Петербурге сформирует передняя часть циклона, центр которого окажется над юго-востоком Балтийского моря. В городе будет облачно, временами пойдет снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Утром температура воздуха в Петербурге ожидается −8…-10 градусов. Ветер задует юго-восточный и восточный, 2−7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм ртутного столба.
«В понедельник временами снег и −6…-8 градусов», — написал синоптик.