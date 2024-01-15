Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в понедельник

Погоду в понедельник, 15 января, в Петербурге сформирует передняя часть циклона, центр которого окажется над юго-востоком Балтийского моря. В городе будет облачно, временами пойдет снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.