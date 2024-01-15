Маскировочные сети помогают плести активисты МГЕР из Усть-Илимска

Активисты Усть-Илимского городского отделения «Молодой Гвардии Единой России» приняли участие в плетении маскировочных сетей для военнослужащих. Это уже не первый раз, когда активисты помогают волонтёрской организации «Шьём и вяжем на фронт» — ранее они также помогали в плетении сетей, сборе и транспортировки гуманитарных грузов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИРО ЕР.