Маскировочные сети помогают плести активисты МГЕР из Усть-Илимска

Активисты Усть-Илимского городского отделения «Молодой Гвардии Единой России» приняли участие в плетении маскировочных сетей для военнослужащих. Это уже не первый раз, когда активисты помогают волонтёрской организации «Шьём и вяжем на фронт» — ранее они также помогали в плетении сетей, сборе и транспортировки гуманитарных грузов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИРО ЕР.
«МГЕР уделяет большое значение гуманитарной помощи военнослужащим. Мы будем и дальше действовать вместе с другими волонтёрскими организациями. Вместе — мы сила!», — прокомментировала заместитель руководителя «Молодой Гвардии» в Усть-Илимске Анастасия Хаймовская.
Напомним, в Иркутске продолжает работать гуманитарный склад «Единой России», расположенный на улице Российская, 20 (первый этаж). Здесь формируются посылки для военнослужащих со всей Иркутской области — тёплые вещи, маскировочные сети, сладости, аккумуляторы, обогреватели и многое другое. Сортировкой и подготовкой посылок к отправке занимаются волонтёры Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Молодой Гвардии Единой России».