Против стресса и проблем со сном: южноуральцам рассказали о полезных свойствах халвы

Покупая халву, следите за тем, чтобы она была светлой и не имела сахарных и жирных пятен. Хранить продукт необходимо в герметичной упаковке в прохладном и сухом месте.
Халва богата минералами и витаминами: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В4 (холин), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), В9 (фолиевая кислота), Е, С и РР (никотиновая кислота). А в каких ещё продуктах содержится никотиновая кислота, мы рассказывали ранее. Кроме того, это восточное лакомство может помочь нормализовать психоэмоциональный фон, справиться со стрессом и улучшить сон.
Но злоупотреблять продуктом не стоит, ведь он очень калорийный и содержит много жиров. Эксперты рекомендуют съедать не больше 20−30 грамм 2−3 раза в неделю.
Южноуральцам, страдающим панкреатитом, диабетом, острым гастритом и холециститом, лучше отказаться от халвы, чтобы не навредить своему здоровью. Перед покупкой также убедитесь, что в составе нет ингредиента, который вам противопоказан.
К слову о сладостях, сегодня большинство конфет содержат много сахара, ароматизаторов, пищевых красителей, трансжиров и эмульгаторов. Поэтому советуем всем сладкоежкам обратить внимание на наш материал, в котором специалисты рассказали о полезных альтернативах.