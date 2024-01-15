Против стресса и проблем со сном: южноуральцам рассказали о полезных свойствах халвы

Халва богата минералами и витаминами: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В4 (холин), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), В9 (фолиевая кислота), Е, С и РР (никотиновая кислота). А в каких ещё продуктах содержится никотиновая кислота, мы рассказывали ранее. Кроме того, это восточное лакомство может помочь нормализовать психоэмоциональный фон, справиться со стрессом и улучшить сон.