Как сообщает пресс-служба ХК «Металлург», на 77-ом году жизни умер ветеран новокузнецкого хоккея Валерий Чернов.
«Он внёс большой вклад в развитие хоккея Новокузнецка. Валерий Владимирович играл за “Металлург” на позиции нападающего, на юношеском и молодёжном уровне Чернов становился обладателем всесоюзных медалей», — пишут сотрудники клуба и выражают соболезнования родным и близким.
Валерий Чернов закончил профессиональную карьеру по состоянию здоровья, однако из спорта не ушёл — много лет он работал в ДЮСШ и судил хоккейные новокузнецкие матчи.