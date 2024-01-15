«Роскосмос» показал, как выглядит Петербург с орбиты

«Здесь космос в крови — в Петербурге стремились к звёздам более ста лет назад», — подчеркнули в «Роскосмосе», напомнив о нескольких исторических фактах.
Так, именно в Петропавловской крепости была организована Газодинамическая лаборатория — первая научно-исследовательская и опытно-конструкторская лаборатория СССР. Здесь трудились Николай Тихомиров, Валентин Глушко, Георгий Лангемак и Яков Перельман. Позже в Ленинградской Группе изучения реактивного движения (ГИРД) работал автор «Занимательной физики» Яков Перельман.
Кроме того, в Петербурге находятся первая в России обсерватория, самый большой в Европе планетарий и завод «Арсенал», который производит космические аппараты.