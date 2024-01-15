«Роскосмос» показал, как выглядит Петербург с орбиты

Так, именно в Петропавловской крепости была организована Газодинамическая лаборатория — первая научно-исследовательская и опытно-конструкторская лаборатория СССР. Здесь трудились Николай Тихомиров, Валентин Глушко, Георгий Лангемак и Яков Перельман. Позже в Ленинградской Группе изучения реактивного движения (ГИРД) работал автор «Занимательной физики» Яков Перельман.