Рабочая неделя в Воронеже обещает быть теплой

На рабочей неделе в Воронеже начнется потепление, данные регионального Гидрометцентра.
В понедельник облачно, будет идти небольшой снег. Ветер южный — 8−13 м/с. Температура составит от −2° до −4°.
Во вторник также держится облачность с небольшими осадками в виде мокрого снега. Ветер южный, порывы составят 8−13 м/с. Температура ночью продержится на отметках от −3 до −5°, днем — 0°.
В среду облачно, будет идти снег. Ночью столбики термометров покажут −7°, днем — −6°. Усилятся порывы западного — 8−13 м/с и северо-западного — 10−15 м/с ветров.
В четверг переменная облачность, днем возможны осадки в виде мокрого снега. Ночью прогнозируют около −15°, днем — −1°. Днем фиксируют порывы юго-восточного ветра — 10−15 м/с.
В пятницу днем будет идти мокрый снег. Температура ночью продержится на отметке −1°, днем — +4°. Ветер южный — 8−13 м/с.