Учёные рассказали о влиянии санкций на Ростовскую область

Ученые Южного научного центра РАН в донской столице провели комплексную оценку уровня устойчивости и адаптации экономики и социальной сферы в городах юга страны в условиях внешних ограничений и санкций.
Главный сотрудник ЮНЦ РАН Сергей Сущий рассказал, что максимальную адаптационную способность к функционированию в новых условиях показывает агропромышленный комплекс.
«Промышленные сегменты региональных экономик, несмотря на реализуемые инвестиционные проекты, оказались более чувствительными к внешним шокам и санкционным ограничениям. А невысокие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий в экономику даже наиболее развитых регионов ЮФО (Ростовской и Волгоградской областей) указывают на низкий спрос высокотехнологичной продукции со стороны региональных социохозяйственных систем», — пояснил учёный.
При этом общественно-политическая ситуация в регионе стабильная, а уровень протестности населения снижается с 2019 года только снижается.
Также учёные выяснили, что после пандемии коронавируса снизилась смертность, однако рождаемость тоже падает.