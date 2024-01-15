Учёные рассказали о влиянии санкций на Ростовскую область

«Промышленные сегменты региональных экономик, несмотря на реализуемые инвестиционные проекты, оказались более чувствительными к внешним шокам и санкционным ограничениям. А невысокие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий в экономику даже наиболее развитых регионов ЮФО (Ростовской и Волгоградской областей) указывают на низкий спрос высокотехнологичной продукции со стороны региональных социохозяйственных систем», — пояснил учёный.