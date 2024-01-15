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Учёные рассказали о влиянии санкций на Ростовскую область

По их мнению, протестность дончан снижается.
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Источник: Reuters

Ученые Южного научного центра РАН в донской столице провели комплексную оценку уровня устойчивости и адаптации экономики и социальной сферы в городах юга страны в условиях внешних ограничений и санкций.

Главный сотрудник ЮНЦ РАН Сергей Сущий рассказал, что максимальную адаптационную способность к функционированию в новых условиях показывает агропромышленный комплекс.

«Промышленные сегменты региональных экономик, несмотря на реализуемые инвестиционные проекты, оказались более чувствительными к внешним шокам и санкционным ограничениям. А невысокие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий в экономику даже наиболее развитых регионов ЮФО (Ростовской и Волгоградской областей) указывают на низкий спрос высокотехнологичной продукции со стороны региональных социохозяйственных систем», — пояснил учёный.

При этом общественно-политическая ситуация в регионе стабильная, а уровень протестности населения снижается с 2019 года только снижается.

Также учёные выяснили, что после пандемии коронавируса снизилась смертность, однако рождаемость тоже падает.

санкции