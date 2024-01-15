Учёные КемГУ разрабатывают получение здоровых растений без болезней

Учёные из КемГУ разрабатывают технологию получения растений без вредителей и болезней. Это нужно для лесовосстановления и рекультивации — в регионе нарушено более 100 тыс. гектаров земель из-за угледобычи.
Здоровые растения нужны в качестве посадочного материала для рекультивации нарушенных угольщикам земель. Учёные выяснили, что использование агротехнологий и регулярная обработка пестицидами снижают вредное воздействие на сеянцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Применение инсектицидов и фунгицидов показало высокую биологическую эффективность.
Новые агротехнологии позволят создать здоровые растения повышенной приживаемости и тем самым способствовать более эффективной рекультивации и восстановлению лесов.