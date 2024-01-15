Главного свердловского десантника, обвиняемого во взятке, повысили в звании

О том, что Тетерин на фронте получил офицерское звание, агентство сообщало в октябре 2023-го, но тогда не было известно, какое именно. Во время заседания выяснилось, что 25 декабря Тетерин получил уже новые погоны.
В коррупционный скандал он попал в 2021 году. Тогда его обвинили в получении взятки. Речь идет о сумме в три миллиона рублей, которые, по версии следствия, Тетерин передал сотруднику Федеральной налоговой службы.
Обвинение уверяет, что за эти деньги чиновники должны были закрыть глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Тетерина отправили в СИЗО, но позже перевели под домашний арест. На спецоперацию он уехал в 2022 году.