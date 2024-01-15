Мечту 6-летней девочки побывать на шоколадной фабрике исполнили на Урале

В Свердловской области благодаря проекту «Елка желаний» исполнили мечту шестилетней Даши Гаевой об экскурсии на шоколадную фабрику. Мечту девочки воплотила в жизнь министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова. Она вместе с Дашей побывала на фабрике «Сладиал», где производят зефир, конфеты, шоколадную пасту, крекер и печенье.