Опубликован график проверки газовых плит в домах москвичей в 2024 году

Сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, за исключением аварийных ситуаций. Специалистов Мосгаза можно узнать по форме. Они одеты в фирменные темно-синие спецовки со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. У каждого сотрудника есть удостоверение с голограммой. Кроме того, убедиться в том, что на пороге стоит не мошенник, можно по телефону: 104.