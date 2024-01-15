Опубликован график проверки газовых плит в домах москвичей в 2024 году

Опубликован график планового техобслуживания газового оборудования на 2024 год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Специалисты комплекса городского хозяйства ежегодно проводят плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Эта работа находится на особом контроле, соответствующие графики утверждаются префектурами административных округов. Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится инструктаж, им выдаются памятки», — рассказал Петр Бирюков.
Сейчас в Москве более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для безопасной работы важно своевременно проверять их состояние.
Актуальную дату проверки можно узнать на сайте АО «Мосгаз» и с помощью телеграм-бота. В сервисе можно подписаться на уведомления, они придут на электронную почту или в мессенджер за неделю и за сутки до проверки. По итогам можно оставить обратную связь и оценить работу специалиста.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что срок службы газовой плиты в среднем составляет 10−12 лет. Затем изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок и нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, поэтому необходима замена.
Ответственность за содержание и замену газового оборудования несет собственник или наниматель жилого помещения.
Сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, за исключением аварийных ситуаций. Специалистов Мосгаза можно узнать по форме. Они одеты в фирменные темно-синие спецовки со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. У каждого сотрудника есть удостоверение с голограммой. Кроме того, убедиться в том, что на пороге стоит не мошенник, можно по телефону: 104.