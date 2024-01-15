МЧС назвала места, где организуют крещенские купели в Приморье

К празднику Крещения в Приморье силами МЧС организовано 17 оборудованных крещенских купелей. Безопасность населения в период проведения купаний будет осуществляться силами спасателей, бригад скорой помощи и полицейских.
«Убедительно просим граждан соблюдать правила безопасности при погружении в крещенскую купель», — отметили в главном управление МЧС России по Приморскому краю.
Во-первых, нужно убедиться в том, что рядом с купелью есть спасатели или медики, которые могут прийти на помощь. Категорически запрещено купаться детям без присмотра взрослых. В числе других табу — распитие спиртных напитков, купаться в нетрезвом виде, погружение в воду с хроническими недугами.
«Не стоит подавать сигналы о ложной тревоге, подъезжать к купели на автотранспорте», — добавили в пресс-службе ведомства.
Также всем посетителям крещенской купели необходимо знать: в проруби необходимо быть всего несколько секунд, затем нужно надеть халат и пойти в тёплое помещение или автомобиль, где сразу выпить горячего чая с мёдом.
На Набережной крещенская прорубь начнёт работать в 22:00 18 января, она будет открыта до 2 часов ночи. Всё это время здесь будут дежурить спасатели.
На Русском острове в полдень 19 января от Свято-Серафимосвского монастыря пойдет крестный ход, который завершится освещением иордани.
В Большом Камне крещенскую купель организуют на реке Петровка, в Артёме окунуться на крещение можно будет в парке отдыха «Озёра» в районе «Приморского кольца». В Спасске-Дальнем спасатели будут дежурить на водоёме Петросянцево, здесь также организуют купель.
В Дальнереченском городском округе иордань обустроят на набережной Большой Уссурки в районе улицы Береговой. В Партизанском районе купель устроят на правом берегу реки Партизанская в районе моста села Новицкого.
Иордань обустроят также в парке «Штыковские прулы» в Шкотовском районе и в районе «Поповской дамбы» в Хорольском районе.
Надеждинский муниципальный район организует купания в районе Соловей-ключа, а в Пограничном районе — на улице Гагарина, 11.
Спасатели напоминают о мерах предосторожности при купании. В случае инцидентов они просят незамедлительно сообщать о них по единому телефону пожарных и спасателей «112».