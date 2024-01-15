МЧС назвала места, где организуют крещенские купели в Приморье

Во-первых, нужно убедиться в том, что рядом с купелью есть спасатели или медики, которые могут прийти на помощь. Категорически запрещено купаться детям без присмотра взрослых. В числе других табу — распитие спиртных напитков, купаться в нетрезвом виде, погружение в воду с хроническими недугами.