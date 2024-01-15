Из-за закрытого аэропорта Сергей Кузнецов отменил командировку в Москву

«Сложные погодные условия, непростая ситуация на дорогах. Считаю, что в этих условиях должен остаться в городе для оперативного решения вопросов. Планирую провести объезды, контроль за работой подрядчиков. Необходимо оперативно очистить от наледи дороги и тротуары, обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов», — написал о своих планах на день глава.