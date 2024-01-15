Из-за закрытого аэропорта Сергей Кузнецов отменил командировку в Москву

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил в своём телеграм-канале, что ему пришлось отменить командировку в Москву на форум. Накануне из-за непогоды местный аэропорт закрылся.
«Сложные погодные условия, непростая ситуация на дорогах. Считаю, что в этих условиях должен остаться в городе для оперативного решения вопросов. Планирую провести объезды, контроль за работой подрядчиков. Необходимо оперативно очистить от наледи дороги и тротуары, обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов», — написал о своих планах на день глава.
Также он добавил, что в работе первого Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» примет участие дистанционно.
Тем временем сотрудники аэропорта «Спиченково» сообщают, что борются с последствиями стихии не покладая рук. Плановое время возобновления работы аэродрома в штатном режиме — 18 часов.