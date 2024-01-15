Новая картина появилась на заснеженном футбольном поле в ЖК «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде. Фото нового ленд-арта поделились местные жители в соцсетях.
На этот раз дворник Максим Печенкин изобразил огромный глаз, очищая площадку от снега. Оценить масштабность работы можно только с высоты птичьего полета и верхних этажей окрестных домов.
«Браво художнику», — вновь восхитились работой местные жители.
Напомним, ранее художник рисовал на поле огромную щуку, которую несут три мужчины в шапках-ушанках и валенках, мальчика под толстым одеялом, портрет девушки, розу и символ нового года — дракона. Позже о нем рассказали в эфире Первого канала.
Нижегородский дворник Максим Печенкин рассказал в эксклюзивном интервью сайту pravda-nn.ru, как он создавал свои картины на футбольном поле.