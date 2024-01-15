Новая картина появилась на заснеженном футбольном поле в ЖК «Седьмое небо»

Напомним, ранее художник рисовал на поле огромную щуку, которую несут три мужчины в шапках-ушанках и валенках, мальчика под толстым одеялом, портрет девушки, розу и символ нового года — дракона. Позже о нем рассказали в эфире Первого канала.