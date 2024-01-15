Не есть все подряд и много: Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о правильном питании

15 января Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области о правильном питании в зимний период. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, зачастую люди привыкли есть только любимые блюда и не ограничивая количество пищи. Однако этот подход нужно изменить. Лучше сбалансировать рацион. Стоит каждый день кушать овощи, фрукты и зелень. На втором месте — злаковые. На третьем — рыба, нежирное мясо.