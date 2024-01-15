Воронежская школьница познакомилась с певицей Дианой Гурцкой

Катя увлекается музыкой, обучаясь в музыкальной школе № 7. В Москву она приехала вместе с родителями. Диана Гурцкая провела для Кати мастер-класс по вокалу, и они вместе исполнили песню. Кроме того, для школьницы провели экскурсию по Центру океанографии и морской биологии «Москвариум».