Неправильный выгул собак в Хабаровском крае грозит штрафом до 5 тыс рублей

Вступили в силу два краевых закона о вопросах содержания домашних животных, подписанные главой региона Михаилом Дегтяревым. Документы от 25 декабря 2023 года № 459 и 461 регулируют требования к содержанию и выгулу домашних животных, а также штрафы за их несоблюдение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Теперь собак, а также животных, относящихся к семействам куньих и енотовых, запрещено выгуливать без поводка на территории населённых пунктов. В местах массового нахождения людей обязательно должен быть надет намордник.
— Запрещается выгул животных на территориях образовательных учреждений, физкультурно-спортивных, медицинских организаций, организаций социального обслуживания граждан, а также на детских и спортивных площадках, и на территориях, где разрешено купание людей, — говорится в законе. Владельцы животных также обязаны убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев, пресекать их агрессию и использовать короткий поводок в помещениях общего пользования и при переходе через дорогу. — Самовыгул домашних животных запрещен, кроме случаев, когда он осуществляется на огороженной территории, не допускающей выхода животных за её пределы, — следует из закона. Свободный выгул собак возможен только на специальных площадках и за территорией населенных пунктов. Но и здесь владельцы должны контролировать животных и обеспечить безопасность окружающих.
Отметим, что штрафы за неправильный выгул собак в Хабаровском крае готовились ввести с июня прошлого года.