Неправильный выгул собак в Хабаровском крае грозит штрафом до 5 тыс рублей

— Запрещается выгул животных на территориях образовательных учреждений, физкультурно-спортивных, медицинских организаций, организаций социального обслуживания граждан, а также на детских и спортивных площадках, и на территориях, где разрешено купание людей, — говорится в законе. Владельцы животных также обязаны убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев, пресекать их агрессию и использовать короткий поводок в помещениях общего пользования и при переходе через дорогу. — Самовыгул домашних животных запрещен, кроме случаев, когда он осуществляется на огороженной территории, не допускающей выхода животных за её пределы, — следует из закона. Свободный выгул собак возможен только на специальных площадках и за территорией населенных пунктов. Но и здесь владельцы должны контролировать животных и обеспечить безопасность окружающих.

