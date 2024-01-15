Главный синоптик Петербурга рассказал о двух циклонах. Один несет потепление, а второй снег и ветер

Во вторник, 16 января, центр циклона EFTHALIA приблизится к Петербургу — в городе ожидается кратковременное потепление. Второй циклон уже через несколько дней принесет снег и ветер. Об этом в понедельник, 15 января, рассказал главный петербургский синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.
Завтра в Петербурге из-за циклона ожидается температура воздуха в районе −3…-5 градусов.
«Правда потепление кратковременное и с отходом циклона на восток снова похолодает до −10…-15 градусов».
По словам синоптика, в Санкт-Петербурге продолжится зима после прихода следующего циклона с 18 на 19 января. Он принесет снег и усиление юго-восточного, а затем западного ветра до 10−15 метров секунду.
«Циклон принесет и очередное повышение температуры воздуха в Санкт-Петербурге до −5 градусов», — поделился главный синоптик Петербурга.
В понедельник, 15 января, в городе ожидается −8…-10 градусов. Подробнее можно прочитать тут.