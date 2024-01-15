Главный синоптик Петербурга рассказал о двух циклонах. Один несет потепление, а второй снег и ветер

Во вторник, 16 января, центр циклона EFTHALIA приблизится к Петербургу — в городе ожидается кратковременное потепление. Второй циклон уже через несколько дней принесет снег и ветер. Об этом в понедельник, 15 января, рассказал главный петербургский синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.