В Ростове-на-Дону с 15 по 19 января проведут отключения электричества

Плановые отключения электричества в Ростове-на-Дону собираются провести с 15 по 19 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго». Подробный график опубликовали на сайте компании.
15 января:
Комарова, 24 А, Рябышева, 68/83 А;
16 января:
40 лет Победы, 65/6, 65/13, 65/14, Александровский спуск, 1−161, 2−158, Водопроводный, 2, 102−104, 3−7, Ветреный, Вити Черевичкина, 106/2, Семашко, 93/139, 99/248, 114, Варфоломеева, 238, 246, 248, Филимоновская, 137, 139, Малюгиной, 128−138, 163;
17 января:
Ларина, 24/1, 26, 26/А, 28, Нагибина, 29, 31/Б, 31/В, Филимоновская, 40−66, 65−91, Гвардейский 26−38, Школьная, 18−28, 15−29, Горсоветская, 70−88, 77−79, Клавишный, 5−13, 20−26, Левобережная, 8 а, 8 в, 10 а, 16, 63 а, 65, 71, 73;
18 января:
40 лет Победы, 61/2, 61/3, 61/4, 63, 65/3, 65/4, Ларина, 18, 18а, 24, 24/А, Герасименко, 7, 11, 13, 13а, Погодина, 16, Большая Садовая, 46/30, 46−50, Шаумяна, 33−41, 54−66, 39/54, Социалистическая, 59, 65;
19 января:
Буденновский, 38−42, Большая Садовая, 45 а, 45/52, Алма-Атинская, 1/254, 7−29, 2−36, Щаденко, 2/256, 2−26, Щорса, 1−9, 2−12, Саранская, 1−7, 2−10, Минина, 2−6, 339 Стрелковой Дивизии 21/3.