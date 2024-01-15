«От заправок и перекресток до дворов». В Беларуси отсутствие техосмотра у машин будут фиксировать камеры «Белтелекома»

Ленчевский напомнил, что уже с 2023 года в Беларуси начала полноценно работать система контроля наличия пройденного ТО у авто с автоматической фотофиксацией нарушений.

Глава Белтехосмотра подчеркнул, что на данный момент отсутствие «дазвола» фиксируют не только датчики контроля скорости и камеры средней скорости, но также камеры мониторинга.

— Современные устройства способны отслеживать автомобили в потоке, проверяя их по различным электронным базам в онлайн-режиме, — сообщил он.

При этом Ленчевский проанонсировал включение камер «Белтелекома» в систему контролю за разрешением на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Он заметил, что в Беларуси «Белтелеком» — самый крупный держатель видеокамер в стране. Мол, камеры «Белтелекома» есть везде: от заправок до перекрестков и дворов.