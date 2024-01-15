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«От заправок и перекресток до дворов». В Беларуси отсутствие техосмотра у машин будут фиксировать камеры «Белтелекома»

Белтехосмотр предупредил, что отсутствие ТО будут считывать камеры Белтелекома.
Источник: Комсомольская правда

Директор Белтехосмотра Юрий Ленчевский рассказал, когда на считывание наличия техосмотра автомобилей в Беларуси начнут работать все камеры наружного наблюдения, пишет sb.by.

Ленчевский напомнил, что уже с 2023 года в Беларуси начала полноценно работать система контроля наличия пройденного ТО у авто с автоматической фотофиксацией нарушений.

Глава Белтехосмотра подчеркнул, что на данный момент отсутствие «дазвола» фиксируют не только датчики контроля скорости и камеры средней скорости, но также камеры мониторинга.

— Современные устройства способны отслеживать автомобили в потоке, проверяя их по различным электронным базам в онлайн-режиме, — сообщил он.

При этом Ленчевский проанонсировал включение камер «Белтелекома» в систему контролю за разрешением на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Он заметил, что в Беларуси «Белтелеком» — самый крупный держатель видеокамер в стране. Мол, камеры «Белтелекома» есть везде: от заправок до перекрестков и дворов.

И заметил, что сейчас «Белтелеком» уже разрабатывает специальное программное обеспечение, чтобы их камеры также могли фиксировать отсутствие ТО. И сказал, когда они заработают на фиксацию.

— Мы разрабатываем алгоритм взаимодействия. Рассчитываем, что уже в 2025-ом это заработает, — добавил он.