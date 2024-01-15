«От заправок и перекресток до дворов». В Беларуси отсутствие техосмотра у машин будут фиксировать камеры «Белтелекома»

Директор Белтехосмотра Юрий Ленчевский рассказал, когда на считывание наличия техосмотра автомобилей в Беларуси начнут работать все камеры наружного наблюдения, пишет sb.by.
Ленчевский напомнил, что уже с 2023 года в Беларуси начала полноценно работать система контроля наличия пройденного ТО у авто с автоматической фотофиксацией нарушений.
Глава Белтехосмотра подчеркнул, что на данный момент отсутствие «дазвола» фиксируют не только датчики контроля скорости и камеры средней скорости, но также камеры мониторинга.
— Современные устройства способны отслеживать автомобили в потоке, проверяя их по различным электронным базам в онлайн-режиме, — сообщил он.
И заметил, что сейчас «Белтелеком» уже разрабатывает специальное программное обеспечение, чтобы их камеры также могли фиксировать отсутствие ТО. И сказал, когда они заработают на фиксацию.
— Мы разрабатываем алгоритм взаимодействия. Рассчитываем, что уже в 2025-ом это заработает, — добавил он.