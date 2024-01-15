Волгоградский губернатор распорядился завалить претензиями УК

По итогам совещания губернатор поставил перед главой города-миллионника несколько задач. Прежде всего, администрации Волгограда следует проработать вопрос перерасчета оплаты коммунальных услуг в связи с нештатными ситуациями на тепловых сетях. А далее — активизировать претензионную работу в отношении УК. Их действия в период восстановления внутридомовых тепловых контуров вызвали много вопросов.