Волгоградский губернатор распорядился завалить претензиями УК

Глава региона Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир Марченко встретились в воскресенье, чтобы обсудить дальнейшие шаги после ликвидации целого ряда коммунальных аварий на севере областного центра.
По итогам совещания губернатор поставил перед главой города-миллионника несколько задач. Прежде всего, администрации Волгограда следует проработать вопрос перерасчета оплаты коммунальных услуг в связи с нештатными ситуациями на тепловых сетях. А далее — активизировать претензионную работу в отношении УК. Их действия в период восстановления внутридомовых тепловых контуров вызвали много вопросов.
Не удовлетворило губернатора и качество работы обслуживающих организаций в части поддержания в надлежащем состоянии общедомовых территорий. Ранее волгоградский общественник нашел виновников коммунальных аварий и назвал их действия диверсией.