В Хабаровский край придут настоящие Крещенские морозы

На предстоящей неделе в крае потеплеет, ожидается погода без существенных осадков, небольшой снег возможен лишь 17 и 18 января. Сохранится умеренный юго-западный ветер, только 16 января он немного усилится до 9−14 метров в секунду.
— Первая половина недели будет относительно теплой, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Температурный фон ночью −18…-25, в центральных районах −22…-27 градусов, на севере местами до — 40. Дневной фон температур на юге от −8 до −15 градусов, в центральных и северных районах −17…-30 градусов. А вот к концу недели температуры понизятся, ночью до −25…-30, днем до −16…21 градуса. Так что Крещенские морозы, хоть и не такие сильные, но все же будут!
Так что всем, кто собирается в день Крещения окунуться в иорданскую купель, стоит иметь в виду, что на улице будет холодно. А потому соизмеряйте свои желания и возможности! Купание в ледяной воде на Крещение — народная традиция, а не обязательное установление церкви. Впрочем, если вы совершаете омовение не первый год, тогда смело в прорубь! С головой!