В Хабаровский край придут настоящие Крещенские морозы

Так что всем, кто собирается в день Крещения окунуться в иорданскую купель, стоит иметь в виду, что на улице будет холодно. А потому соизмеряйте свои желания и возможности! Купание в ледяной воде на Крещение — народная традиция, а не обязательное установление церкви. Впрочем, если вы совершаете омовение не первый год, тогда смело в прорубь! С головой!