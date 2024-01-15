Охранный статус получат в Хабаровском крае две новые территории

Напомним, ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о создании охранной зоны для природного парка «Вяземский». Уникальный природный комплекс расположен на западных отрогах Сихотэ-Алиня в бассейнах верхнего и среднего течения рек Первая и Вторая Седьмая в Вяземском районе. Охранная зона площадью свыше 200 га была создана для того, чтобы снизить антропогенное воздействие на уникальные природные комплексы парка.