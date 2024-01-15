Охранный статус получат в Хабаровском крае две новые территории

Два природных комплекса наделят охранным статусом в Хабаровском крае в 2025 году. Как сообщил ТАСС (16+) министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев, речь идёт о Змеином утёсе на реке Бикин и о скалах на реке Нилан, передаёт ИА AmurMedia.
«Завершилось обследование двух уникальных природных комплексов для придания им статуса особой охраны. Это комплексы в Бикинском районе и в районе имени Полины Осипенко», — сказал Леонтьев. Статус они получат в 2025 году.
В Бикинском районе под защиту хотят взять Змеиный утес на берегу реки Бикин в долине Уссури. «Живописное место. Территория является средой обитания для редких видов рептилий — дальневосточная черепаха, красноспинный полоз, амурский полоз, японский уж», — сказал министр.
Более 11% всей территории края находится в статусе особой охраняемой.
Напомним, ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о создании охранной зоны для природного парка «Вяземский». Уникальный природный комплекс расположен на западных отрогах Сихотэ-Алиня в бассейнах верхнего и среднего течения рек Первая и Вторая Седьмая в Вяземском районе. Охранная зона площадью свыше 200 га была создана для того, чтобы снизить антропогенное воздействие на уникальные природные комплексы парка.