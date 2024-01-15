Дмитрий Анисимов: основные магистрали вычищены до асфальта

Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, основные магистрали в столице вычистили до асфальта. Дальше дорожники будут устранять колейность в межквартальных проездах.
«Погода продолжает тренировать наши дорожные службы — “качели” от резкого минуса до кратковременных потеплений и снегопадов. Если вчера специалисты снимали накат, вывозили снег с обочин проезжей части, то сегодня основные усилия направлены на борьбу с гололёдом», — пишет чиновник.
Дорожники, сотрудники управляющих организаций очищают наледь у своих объектов, отсыпают песком тротуары, подходы к социальным учреждениям и остановки транспорта. Предпринимателей тоже призвали привести в порядок свои территории.
Продолжают работать горячие линии по уборке снега: на дорогах и тротуарах — 67−00−00, во дворах — 31−23−32.