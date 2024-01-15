Дмитрий Анисимов: основные магистрали вычищены до асфальта

«Погода продолжает тренировать наши дорожные службы — “качели” от резкого минуса до кратковременных потеплений и снегопадов. Если вчера специалисты снимали накат, вывозили снег с обочин проезжей части, то сегодня основные усилия направлены на борьбу с гололёдом», — пишет чиновник.