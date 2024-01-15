Полярное сияние, звездопады и «танец» планет: какие яркие астрономические события ждут самарцев в 2024 году

Звездопады, затмения, соединения планет — такие сюрпризы приготовило нам звездное небо в 2024 году. Подробнее о том, что, где и когда смотреть, «КП-Самара» рассказал директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский. Помечаем в календаре.
Падающие звезды
Ежегодно на небе происходит множество астрономических явлений, которые астрономы могут рассчитать заранее. Наступивший 2024 год не является исключением. Одними из самых интересных и красивых событий ученые выделяют метеорные потоки, они же звездопады.
— В базе Центра метеорных данных насчитывается свыше 700 метеорных потоков. Но у большинства из них слишком низкая активность. Самыми яркими по зенитному количеству метеоров в час и по наполнению болидами, то есть сверх яркими метеорами, являются Квадрантиды, Лириды, Персеиды, — рассказал Евгений Баранский.
Когда смотреть
Квадрантиды активны до 16 января, их можно увидеть в хорошую безоблачную ночь. Весной на небе буду красоваться Лириды. Они будут активны с 15 по 29 апреля, пик «звездопада» придется на ночь с 22 на 23 апреля.
Эта-Аквариды дополнят красоту ночного неба с 15 апреля по 27 мая, пик в ночь с 5 на 6 мая.
Южные Дельта-Аквариды будут «падать» с 18 июня по 21 августа, пик в ночь с 30 на 31 июля.
Альфа-Каприкорниды самарцы смогут увидеть с 7 июня по 15 августа, пик в ночь с 30 на 31 июня.
Персеиды ожидаются с 14 июня по 1 сентября, пик в ночь с 12 на 13 августа.
Ориониды будут украшать небо с 26 сентября по 22 ноября, пик в ночь с 21 на 22 ноября.
Южные Тауриды активны с 23 сентября по 8 декабря, пик в ночь с 5 на 6 ноября. Северные Тауриды — с 13 октября по 2 декабря.
Леониды прилетят к нам с 3 ноября по 2 декабря, пик ожидается в ночь с 17 на 18 ноября.
Геминиды будут активны с 19 ноября по 24 декабря. Пик придется на ночь с 13 на 14 декабря. Тогда ученые прогнозируют до 150 метеоров в час.
Хит-парад завершают Урсиды, их активность придется на даты с 13 по 24 декабря, пик в ночь с 21 на 22 число.
— Помимо «звездопадов» в 2024 году будут еще и затмения, но в нашем регионе видно будет только одно затмение. 18 сентября утром можно будет увидеть Частное лунное затмение. Это когда Луна лишь частично попадет в земную тень, — рассказал Евгений Баранский.
«Танец» планет
Ученый утверждает, что видимость планет в новом году будет довольно благоприятной. Лучшее время для наблюдений Меркурия будет в марте вечером и в сентябре утром. Венера до лета практически будет сиять на утреннем предрассветном небе. А с конца июня и до конца года мы сможем ее снова наблюдать на вечернем небе.
Наблюдать Марс лучше всего будет во второй половине года. И чем ближе к новому году, тем лучше. Юпитер 7 декабря будет в противостоянии, а это значит, что месяц до и месяц после этой даты также будут лучшими условиями для наблюдения самой крупной планеты. Сатурн в противостоянии 8 сентября, Уран 17 ноября, Нептун 21 сентября.
Еще одно не менее захватывающее явление — это соединение планет. С Земли это выглядит как слияние двух звездочек. Из таких соединений самым близкими будет соединение Марса и Нептуна 29 апреля, а также Меркурия и Юпитера 4 июня.
Также интересными будут следующие соединения: 27 января — Меркурий и Марс, 21 марта — Венера и Сатурн, 3 апреля — Венера и Нептун, 10 апреля — Марс и Сатурн и 14 августа — Марс и Юпитер.
Хвостатые странницы
Самым ярким астероидом в этом году будет Веста. Евгений Баранский отметил, что ее блеск уже сейчас достиг максимума. Вторым по яркости астероидом станет Церера, ее хорошо будет видно 5 июля.
В этом году в небе над Самарской областью ожидается довольно яркая хвостатая странница. 21 апреля комета «Понса-Брукса» пройдет точку перигелия и достигнет максимальной яркости, что также, возможно, сделает ее доступной для наблюдения невооруженным глазом.
На протяжении трех недель после 13 октября можно будет наблюдать комету с трудновыговариваемым названием «Цзыцзиньшань — ATLAS».
— Остальные кометы можно будет наблюдать в телескоп или фотокамеру. Но кометы часто выдают сюрпризы, и все может измениться как в худшую, так и в лучшую для наблюдений сторону. Также в июне-июле можно будет наблюдать вечером и утром мезосферные серебристые облака. Это очень красивое зрелище, — поделился Евгений.
Полярные сияния
В прошлом году жители региона столкнулись с самым необычным для наших широт явлением — северным сиянием. В 2024 году такая вероятность повторится.
— Самое главное условие для астрономических наблюдений является ясное небо, которого, к большому сожалению, очень мало в нашем регионе. Сквозь облачность невозможно ничего увидеть даже в огромные оптические телескопы, — отметил Евгений.
Поэтому для любования звездным небом ученый советует выбираться за город. За городом чище воздух и меньше различных тепловых потоков, мешающих обзору. Эти факторы сильно искажают картинку при наблюдении даже за самыми яркими космическими телами, такими как Солнце, Луна, Венера, Юпитер, Марс, Сатурн.
— Второй момент — это световое загрязнение или засветка. Дело в том, что свет, испускаемый ночным освещением города, сильно высветляет фон неба. И этот фон естественно сливается с наблюдаемым объектом, скрывая его формы, границы, структуру, — рассказал Евгений.
Всевидящее око телескопа
В арсенале клуба «АстроСамара» есть огромный парк телескопов. У каждого телескопа свои задачи. Какие-то используют для наблюдений в основном глубокого космоса, какие-то чаще для Луны и планет. Есть специальные телескопы для наблюдений исключительно Солнца. Также есть и такие, которые используют для занятий астрофотографией. Некоторые аппараты делают собственноручно участники клуба. Евгений утверждает, что они не то что не уступают, но в каких-то моментах даже превосходят фабричные изделия.
— В ближайшем будущем планируем приобрести еще один аппарат, который позволит в разы расширить границы и улучшить качество наблюдений, — уверяет Евгений.