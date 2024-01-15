Полярное сияние, звездопады и «танец» планет: какие яркие астрономические события ждут самарцев в 2024 году

Наблюдать Марс лучше всего будет во второй половине года. И чем ближе к новому году, тем лучше. Юпитер 7 декабря будет в противостоянии, а это значит, что месяц до и месяц после этой даты также будут лучшими условиями для наблюдения самой крупной планеты. Сатурн в противостоянии 8 сентября, Уран 17 ноября, Нептун 21 сентября.