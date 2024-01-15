В Новосибирске закрылось бесплатное кафе для пенсионеров «Добродомик»

В Новосибирске закрылось благотворительное кафе «Добродомик», которое предоставляло бесплатное питание для пенсионеров. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила руководитель проекта Александра Синяк.
«Перед Новым годом собственник продал помещение на Богдана Хмельницкого. Мы сразу стали искать новые помещения», — поделилась Александра.
По её словам, фонду удалось найти два помещения в городе — на улице Немировича-Данченко и на Адриена Лежена.
«Мы приняли решение, что в Новосибирске будем запускать два новых “Добродомика”. На улице Немировича-Данченко уже договорились, а на Лежена на 90%», — уточнила руководитель благотворительного фонда.
Подписание договоров произойдет 15 января. В ближайшее время общественники начнут искать тех, кто сможет помочь в ремонте помещений.