Крещенские морозы придут в Приморье к четвергу

На Крещение в этому году в Приморье придут сильные холода. Будет морозно и ветрено. А вот снега ожидать не стоит. При этом в среду температура воздуха в муниципалитетах региона будет выше или около 0, а затем резкое похолодание. Снегом Богоявление нас не порадует.