Крещенские морозы придут в Приморье к четвергу

На Крещение в этому году в Приморье придут сильные холода. Будет морозно и ветрено. А вот снега ожидать не стоит. При этом в среду температура воздуха в муниципалитетах региона будет выше или около 0, а затем резкое похолодание. Снегом Богоявление нас не порадует.
«В среду край накроет волна тепла, в южной половине региона грянут оттепели, возможны положительные температуры. На остальной территории — слабый мороз», — акцентирует руководитель пресс-службы Примгидромета Виктор Чулков.
Если в четверг до от минус 6 до минус 10, то в пятницу будет прохладнее на 5−7 градусов. А к выходным добавится сильный холодный ветер.
Напомним, что в этом году на Крещение в Приморье будет установлено несколько купелей. Врачи и спасатели предостерегают даже опытных зимних пловцов, что надо быть очень осторожными и соблюдать все меры безопасности. Не допускать переохлаждения организма.