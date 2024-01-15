МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области до 23 метров в секунду

В Калининградской области прогнозируют усиление ветра до 23 метров в секунду. Информацию об этом опубликовали на официальной странице регионального управления МЧС «ВКонтакте».
«По Калининградской области с первой половины ночи 15−16.01 ожидается дальнейшее усиление западного, северо-западного ветра 18−23 метра в секунду», — говорится в сообщении.
Как отмечают синоптики в группе «Погода и метеоявления Калининградской области» «ВКонтакте», регион находится «во влиянии циклонической депрессии, “зажатой” между блокирующим антициклоном к югу от Гренландии и антициклоном к востоку, над Казахстаном». Ночью во вторник также прогнозируют снег и метели. Постепенное ослабление ветра ожидается в утренние и дневные часы вторника, однако на побережье порывы вплоть до вечера будут достигать 14−18 метров в секунду.
Ранее в МЧС предупредили об ухудшении погоды в Калининградской области 15 января. Вечером в понедельник прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду.