МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области до 23 метров в секунду

Как отмечают синоптики в группе «Погода и метеоявления Калининградской области» «ВКонтакте», регион находится «во влиянии циклонической депрессии, “зажатой” между блокирующим антициклоном к югу от Гренландии и антициклоном к востоку, над Казахстаном». Ночью во вторник также прогнозируют снег и метели. Постепенное ослабление ветра ожидается в утренние и дневные часы вторника, однако на побережье порывы вплоть до вечера будут достигать 14−18 метров в секунду.