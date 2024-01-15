Нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее

«Призываем всех участников новогоднего тиража “Русского лото” проверить свои билеты — возможно, именно вы стали новым лотерейным миллионером! Но напомним, что общий срок обращения победителей для получения выигрышей составляет около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.