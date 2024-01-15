Статистики рассказали, как изменились цены на яйца на Кубани в начале нового года

По данным Краснодарстата, в период новогодних каникул с 1 по 9 января яйца куриные на Кубани подешевели на 0,8%. Цены на яйца начали снижаться, после того, как стремительно «взлетали» с ноября 2023 года. Самые высокие цены на куриное яйцо по состоянию на 9 января в Сочи, самые низкие — в Новороссийске.
По данным на 9 января 2023 года средняя цена на яйца в городах Кубани составляла:
Краснодар — 148,34 ₽/дес., Армавир −150,26 ₽/дес., Ейск — 141,64 ₽/дес., Новороссийск — 140,39 ₽/дес., Сочи — 155,49 ₽/дес., Туапсе — 150,11 ₽/дес.
По состоянию на 9 января средняя цена на яйца в регионе составляла 147,75 ₽/дес. Для сравнения, 25 декабря десяток яиц на Кубани продавался чуть дороже — за 148,91 ₽/дес. В Адыгее 9 января средняя цена на этот продукт составляла 137,66 ₽, 25 декабря — 137,31 ₽
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, за год с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года средняя цена на яйцо куриное на Кубани выросла на 155%. За месяц с октября по ноябрь 2023 года яйца подорожали на 19,42%.
«Взлет» цен на популярный продукт питания встревожил жителей региона. Пенсионерка из Краснодара даже позвонила на прямую линию к Президенту РФ Владимиру Путину и пожаловалась на «бешенный» ценник.
— У нас яйцо десяток от 180 до 220 рублей. Где и когда были такие цены? Владимир Владимирович, наведите порядок, пожалейте пенсионеров. Очень жалко, что такой сайт [прямая линия] у нас один раз в год, надо по три раза проводить, — обратилась к главе государства кубанская пенсионерка.
Глава государства прокомментировал текущую ситуацию, отметив, что власти РФ вовремя не открыли импорт яиц и выразил надежду на то, что ситуация будет улучшаться.