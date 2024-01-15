Статистики рассказали, как изменились цены на яйца на Кубани в начале нового года

— У нас яйцо десяток от 180 до 220 рублей. Где и когда были такие цены? Владимир Владимирович, наведите порядок, пожалейте пенсионеров. Очень жалко, что такой сайт [прямая линия] у нас один раз в год, надо по три раза проводить, — обратилась к главе государства кубанская пенсионерка.