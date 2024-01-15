В Лазаревском районе Сочи создают зону отдыха с водопадами

В Лазаревском районе Сочи осуществляют новый проект благоустройства: создают зону отдыха с многоструйными водопадами.
Обустроим здесь многоструйные водопады, их будет шесть. Площадка под каркас готова. Поручил подрядчику особенно внимательно отнестись к делу при монтаже ливневки и коммуникаций.
Арт-объект строят на улицы Победы. Мастера уже занялись декором стены.
К слову, с просьбой благоустроить место для отдыха обратилась лично к мэру во время приема жительница курорта Вероника Голуб. Объект создается силами администрации района.