Главные новости 15 января

В Конгрессе США договорились о продлении финансирования ведомств

Достигнутые двухпартийные договоренности о расходах позволят Америке решать те многие серьезные проблемы, которые есть в стране и за рубежом.



КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой

Испытание было частью регулярной программы северокорейского оборонного агентства по разработке мощных систем вооружения.



Wildberries продолжает поиски 16 сотрудников сгоревшего склада

Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).



В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома

Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет.