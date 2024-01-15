Спортивный комментатор Губерниев испугался черной воды в Чайковском

В расписание Чемпионата России по биатлону, который проходил в Чайковском, пришлось внести изменения из-за морозов. Так, командная гонка была перенесена с субботы, 13 января на пятницу 12 января. На качество водопроводной воды неоднократно жаловались жители Александровска. В этом городе из-под крана в квартирах горожан текла грязная вода, а также вода с личинками комаров.