В аэропорту Красноярска задержали отказавшегося занять свое место пассажира

Мужчина занял чужое место на борту воздушного судна и отказывался пересесть. Кроме того, он нецензурно ругался и отказывался выполнять требования бортпроводников. За мелкое хулиганство в отношении дебошира составили протокол об административном правонарушении. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.