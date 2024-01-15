Залив Якоби станет единственным в Иркутске разрешенным для купания в Крещение

— На месте проведения праздника будет организована раздача горячего чая, будут работать туалеты и установлены палатки для обогрева и переодевания. Кроме того, будут предусмотрены контейнеры для сбора мусора, медицинское сопровождение и охрана общественного порядка. Накануне праздника, муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» проведет расчистку и подсыпку дорог по маршруту крестного хода от храма до залива. МКУ «Безопасный город» организует спасательный пост и будет патрулировать места, где возможно выходить на лед и купаться без разрешения, — говорят в администрации Иркутска.