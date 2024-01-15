Залив Якоби станет единственным в Иркутске разрешенным для купания в Крещение

На заседании городской комиссии, ответственной за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности, были обсуждены вопросы организации и проведения праздника Крещения Господня. Залив Якоби был официально разрешенным местом для купания в этот день в Иркутске.
В данный момент на водохранилище продолжается строительство ледового комплекса под названием «Иркутская Иордань». Снежные ограждения уже установлены, скульптуры размещены, а проруби готовятся к использованию. Все работы выполняют прихожане храма Александра Невского, сотрудники театра народной драмы и волонтеры.
— На месте проведения праздника будет организована раздача горячего чая, будут работать туалеты и установлены палатки для обогрева и переодевания. Кроме того, будут предусмотрены контейнеры для сбора мусора, медицинское сопровождение и охрана общественного порядка. Накануне праздника, муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» проведет расчистку и подсыпку дорог по маршруту крестного хода от храма до залива. МКУ «Безопасный город» организует спасательный пост и будет патрулировать места, где возможно выходить на лед и купаться без разрешения, — говорят в администрации Иркутска.
Настоятель Александро-Невского храма, протоиерей Марк Косолапов, пояснил, что празднование Крещения проходит в два этапа. Вечером 18 января с 17:00 пройдут службы в храмах, а утром 19 января после литургии и крестного хода будет освящение водоема. Всего освящение воды и службы пройдут в 26 храмах и церквях Иркутска.
Ранее сообщалось, что крещенские морозы придут в Иркутскую область