Заочно осужденного на 8 лет в Чехии иностранца задержали в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительным данным, 41-летний гражданин Вьетнама в 2007 году жил и работал в Чехии, где в ходе конфликта он ранил своего соотечественника ножом. После инцидента злоумышленник уехал обратно на родину. Он был заочно осужден за покушение на совершение особо тяжкого преступления и приговорен к 8 годам лишения свободы. Иностранца объявили в международный розыск.