В Иркутске десяток яиц подорожал до 206 рублей

Напомним, что с начала 2023 года цены на куриные яйца в нашей стране выросли в среднем на 39%. В СФО подорожание составило 43%, а в Иркутской области — 37,6%. Особенно значительное повышение цен было зафиксировано в октябре, когда стоимость десятка яиц превысила отметку в 110 рублей, увеличившись почти на 30% по сравнению с сентябрем. Тогда с некоторыми производителями и торговыми сетями было подписано соглашение о фиксировании цен на яйца.