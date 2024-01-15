В Иркутске десяток яиц подорожал до 206 рублей

Так, одна из крупнейших сетей предлагает приобрести десяток яиц «СВ» за 206 рублей. В то же время 30 яиц категории С1 и С0 предлагаются за 546 и 557 рублей соответственно.
В другой сети стоимость десятка яиц категории С1 в зависимости от производителя варьируется от 120 до 150 рублей.
Напомним, что с начала 2023 года цены на куриные яйца в нашей стране выросли в среднем на 39%. В СФО подорожание составило 43%, а в Иркутской области — 37,6%. Особенно значительное повышение цен было зафиксировано в октябре, когда стоимость десятка яиц превысила отметку в 110 рублей, увеличившись почти на 30% по сравнению с сентябрем. Тогда с некоторыми производителями и торговыми сетями было подписано соглашение о фиксировании цен на яйца.