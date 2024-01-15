Меренговый рулет из Воронежа попал в «Книгу рекордов России»

Кроме этого события, на фестивале проводили множество увеселений для гостей. В их числе: ярмарка с продуктами местных производителей, фотозона с Дедом Морозом и козами, кулинарные мастер-классы, концерт с участием воронежских музыкальных коллективов и традиционное русское чаепитие.