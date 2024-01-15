Меренговый рулет из Воронежа попал в «Книгу рекордов России»

Накануне прошел гастрономический фестиваль «Воронеж — родина Нового года», в ходе которого приготовили 100-метровый меренговый рулет, на мероприятии побывал один из наших журналистов.
В результате, длина десерта превысила 103,5 метра. Готовил блюдо Евгений Матусевич, обладатель премии «Шеф повар года».
На мероприятии присутствовал представитель Книги рекордов России. Он зарегистрировал достижение в реестре.
Кроме этого события, на фестивале проводили множество увеселений для гостей. В их числе: ярмарка с продуктами местных производителей, фотозона с Дедом Морозом и козами, кулинарные мастер-классы, концерт с участием воронежских музыкальных коллективов и традиционное русское чаепитие.