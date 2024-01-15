Посетителей Парка Горького будут бесплатно обучать танцам на льду с 19 января

«На хоккейной площадке в Парке Горького стартуют бесплатные занятия по танцам на льду. Бесплатные уроки хореографии на коньках проводятся по пятницам. На них приглашают тех, кто катается от среднего уровня и выше. Специальные спортивные трюки (такие, как прыжки и вращения) в программу не входят, в отличие от разнообразных элементов: шагов, подсечек, кросс-роллов (движений зигзагом), группировок и классических движений этой дисциплины фигурного катания — твизлов (поворотов в движении) и перетяжек (движений змейкой)», — сказали в пресс-службе парка.