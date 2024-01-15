«Замело светофоры и дорожные знаки»: на Красноярск обрушилась метель

Дорожные знаки и светофоры замело снегом на улице Семафорной. Это заметил корреспондент «КП-Красноярск». В управлении дорог и благоустройства нам ответили, что вышлют на правый берег бригаду рабочих, чтобы они все расчистили. Также в УДИБ отметили, знаки замело и в центре города. Туда также выезжала бригада рабочих.
Знаки и светофоры замело снегом в районе оживленного перекрестка у остановки «Семафорная». И если по светофору еще можно понять, какой цвет горит, то вот по знакам так сходу и не скажешь, а что же там такое? Неопытные водители могут и растеряться. И это не единственное ЧП, которое в Красноярск принесла с собой сильная метель.
Проблемы начались с самого утра. Так, на трассе по дороге в аэропорт столкнулись сразу 12 автомобилей. Магистраль до 10 утра пришлось закрывать полностью. К счастью, обошлось без пострадавших, но инцидент максимально неприятный.
В самом городе на дорогах тоже было трудно. Впервые с декабря прошлого года Красноярск встал в девятибалльные пробки. Также произошло несколько аварий. Самое сложное, что из-за сильного ветра, снег, который коммунальщики складировали на тротуарах и обочинах, снова вынесло на дороги. Поэтому на городские улицы пришлось выводить максимальное количество техники и людей. В УДИБ рассказали, днем 15 января в Красноярске работает 140 спецмашин и 400 рабочих.
Столкнулись с проблемой и работники некоторых офисов. Есть единичные, но все же случаи, когда в помещениях выбивало окна.
Из-за непогоды пришлось отменить и развлечения. Так, в «Татышев-парке» закрылся каток. Специалисты отметили, не успевают чистить засыпанный снегом лед. Сегодня вечером без коньков.
Напомним, о сильном ветре в краевом МЧС предупреждали еще на выходных. Специалисты прогнозировали, порывы местами будут достигать 30 метров в секунду. Ожидать, что погода в ближайшие дни улучшиться — не стоит. Ветер может и утихнет, но мороз точно сохраниться, следует из прогноза краевого Гидрометцентра.