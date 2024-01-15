«Замело светофоры и дорожные знаки»: на Красноярск обрушилась метель

Знаки и светофоры замело снегом в районе оживленного перекрестка у остановки «Семафорная». И если по светофору еще можно понять, какой цвет горит, то вот по знакам так сходу и не скажешь, а что же там такое? Неопытные водители могут и растеряться. И это не единственное ЧП, которое в Красноярск принесла с собой сильная метель.