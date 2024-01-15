Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 16 января

Во вторник будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, местами будет метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, ночью по западу, утром и днем на большей части территории — до 15−20 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.



Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов.