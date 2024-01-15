Стало известно, где отключат свет 16 и 17 января

16.01.2024 года с 09−00 до 11−00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старая Балыкла.
16.01.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
г. о. Новокуйбышевск.
п. Шмидта (ул. Центральная, ул. Школьная).
17.01.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Малая Садовая, ул. Лесная, ул. Ново-Садовая, ул. Солнечная, ул. Охотничья, ул. Крутогорская, ул. Долинная, ул. Снежная, ул. Мирная.).
17.01.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. Искра (ул. Победы, ул. Юбилейная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.