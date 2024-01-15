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В Ростовской области предварительно определено 77 мест для крещенских купаний

Ростовская область, 15 января 2024. DON24.RU. В Ростовской области предварительно определено 77 мест для массовых крещенских купаний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Источник: Don24.ru

«По правилам организации место купания оборудуется лестницами и перилами в местах входа и выхода, а также специальными ограничителями, которые не позволят купающимся заплыть под лед», — сообщили в ведомстве.

У каждой купели будут дежурить спасатели, бригады скорой помощи и полицейские. Всего планируется привлечь свыше 1000 человек, около 250 единиц техники, в том числе 30 плавсредств.

Ознакомиться со списком мест для купания можно будет на сайте МЧС России по Ростовской области. В пресс-службе ведомства ИА «ДОН 24» рассказали, что список будет уточняться в связи с погодными условиями.

МЧС
религии