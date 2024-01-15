Люди бредут по полям: снег отрезал омский микрорайон от «большой земли»

Не могут спокойно выбраться в город жители микрорайона «Пламя» — это бывший посёлок при ж/д станции, включённый в состав Омска в 2004. Расположен южнее Солнечного. По словам местных жителей, жалобу которых опубликовал «Омск Live», дорогу очистили от снега не самым лучшим образом.
«Сразу не расчистили, теперь стало ещё хуже, чем было! Вместо того, чтобы расчистить дорогу как полагается, пробили тоннель в одну сторону! По нему и легковой автомобиль может двигаться с трудом, а маршрутка и вовсе не пройдёт!» — негодуют омичи.
Автор поста сообщает, что после снегопада 14 января от дороги осталось «одно направление», так что местные жители, работающие в Омске, вынуждены пробираться в город по полям. А школьники, для которых это слишком сложно, сидят дома.