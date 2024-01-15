Люди бредут по полям: снег отрезал омский микрорайон от «большой земли»

«Сразу не расчистили, теперь стало ещё хуже, чем было! Вместо того, чтобы расчистить дорогу как полагается, пробили тоннель в одну сторону! По нему и легковой автомобиль может двигаться с трудом, а маршрутка и вовсе не пройдёт!» — негодуют омичи.