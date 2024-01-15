Названа неожиданная причина снижения мужской фертильности

В число факторов риска снижения мужской фертильности также вошло частое ношение узких и облегающих велосипедных шорт, а также использование одеял с функцией подогрева и расположение ноутбука на коленях при работе с ним. Андролог Чанна Джаясена из Имперского колледжа Лондона отметил, что полностью отказываться от такой спортивной одежды, использования подогрева сиденья и электроодеял не имеет смысла. Только в случае длительного теплового и компрессионного воздействия качество спермы может снизиться.