Фонд Гейтса потратит $8,6 млрд на улучшение жизни в странах с низким доходом

Увеличение финансирования, согласно сообщению, включает поддержку инноваций в области здравоохранения, которые могут спасти миллионы жизней к 2030 г. Бюджет на 2024 г., согласованный правлением фонда, вырос на 4% по сравнению с прошлым годом и на $2 млрд больше, чем в 2021 г.