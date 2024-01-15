Фонд Гейтса потратит $8,6 млрд на улучшение жизни в странах с низким доходом

Увеличение финансирования, согласно сообщению, включает поддержку инноваций в области здравоохранения, которые могут спасти миллионы жизней к 2030 г. Бюджет на 2024 г., согласованный правлением фонда, вырос на 4% по сравнению с прошлым годом и на $2 млрд больше, чем в 2021 г.
В заявлении фонда говорится, что глобальные бюджеты здравоохранения в целом сокращаются, а вклад в здравоохранение в странах с самыми низкими доходами замедляется.
На предстоящем мероприятии Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) Гейтс и другие руководители фонда планируют нести рюкзаки, демонстрируя простые товары для здоровья, которые могут спасти миллионы жизней, содержащие среди прочего пластыри с вакцинами и ультразвуковые инструменты с поддержкой искусственного интеллекта.