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Фонд Гейтса потратит $8,6 млрд на улучшение жизни в странах с низким доходом

Фонд Билла и Мелинды Гейтс потратит рекордные $8,6 млрд в 2024 г. на спасение и улучшение уровня жизни людей в странах с низким доходом на фоне кризиса и сокращении глобального финансирования после пандемии Covid-19, сообщает пресс-служба фонда.
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Источник: AP 2023

Увеличение финансирования, согласно сообщению, включает поддержку инноваций в области здравоохранения, которые могут спасти миллионы жизней к 2030 г. Бюджет на 2024 г., согласованный правлением фонда, вырос на 4% по сравнению с прошлым годом и на $2 млрд больше, чем в 2021 г.

В заявлении фонда говорится, что глобальные бюджеты здравоохранения в целом сокращаются, а вклад в здравоохранение в странах с самыми низкими доходами замедляется.

На предстоящем мероприятии Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) Гейтс и другие руководители фонда планируют нести рюкзаки, демонстрируя простые товары для здоровья, которые могут спасти миллионы жизней, содержащие среди прочего пластыри с вакцинами и ультразвуковые инструменты с поддержкой искусственного интеллекта.

благотворительность