Мэрия Казани опубликовала список мест, где можно будет искупаться 19 января

Мэрия Казани опубликовала список мест, где можно будет искупаться на Крещение — 19 января. Речь идет об озере Верхний Кабан со стороны Фермского шоссе возле кафе «Сокол» и около дома № 54 на улице Борисковская, а также о реке Волга у храма Николая Чудотворца, о Часовне-купеле возле храма в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и купеле при Храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии.