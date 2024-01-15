Призрак пропал, а птицы заселились: ушастые совы облюбовали музей древних надгробий в Керчи

Керчь — одно из самых загадочных и мистических мест России. Крымский город, отметивший 2623-летие, также претендует и на статус самого древнего города нашей страны.
За две с половиной тысячи лет немало накоплено тайн и загадок. Въезд в приморский город и то охраняют грифоны, которых невежественный экс-министр культуры назвала орлольвами.
Артефакты здесь прямо под ногами. Куда не ступи — исторические развалины! Не город, а настоящий музей под открытым небом, который помнит и античные времена, и средние века, и современную историю.
На улице Розы Люксембург, 24 расположено хранилище каменных древностей, которое по количеству экспонатов занимает в мире второе место, уступив пальму первенства Афинскому лапидарию. Здесь собраны надгробия с трогательными эпитафиями, каменные саркофаги и скелеты людей, которые покинули этот мир давным-давно.
Духом древних кладбищ и захоронений пропитаны все все залы. Уютнее местечка для всяких потусторонних сущностей и не придумать.
Лапидарий как-то приютил одно привидение. Призрак попался воспитанный, вел себя спокойно, достойно, изредка позируя на видеокамеры, установленные в музейных залах.
Но в музее затеяли ремонт, который шел не один месяц. Шум болгарок, громкие эмоциональные речи строителей напугали тихое привидение.
Свято место пусто не бывает. Призрак исчез, и музей древних надгробий облюбовали ушастые совы.
Ночные стражи — не такие уж и ярые приверженцы темного времени суток, они не гнушаются дневного света и периодически попадают в поле зрения сотрудников и посетителей музея. Освоились, обжились и перестали довольствоваться ролями второго плана. Не обходится и без довольно «громких» заявлений.
— Первым посетителем в Лапидарии после снятия ковидных ограничений стала сова, пришедшая на крыльцо музея, — рассказали в пресс-службе Восточно-Крымского музея-заповедника.
Пользователи соцсети, где появилось видео о необычной экскурсантке, подивились смелости и любознательности ушастой.
Совам же общественное мнение не очень важно, но они оценили спокойную атмосферу, царящую возле Лапидария — посетители, побродив пару часов между надгробиями, проникаются философским духом и ведут себя смиренно. Вот и демография у ночных стражей на высоте.
— В этом году в объектив камеры нашего сотрудника попала целая семейка «ушастых хранителей» Лапидария, — отметили в музее.
Как тут не вспомнить легендарное: совы не то, чем кажутся.
КОМПЕТЕНТНО.
Дмитрий Журавлев, орнитолог:
— Ушастая сова на крыльце музея, видимо, запугивает возможных недругов. Так ведут себя птенцы, оказавшись вне гнезда: припадают к земле, раскрывают крылья, могут даже шипеть и щелкать клювом.
Зимуют совы, как правило, на больших раскидистых деревьях, отдавая предпочтение туе. Территорию Лапидария совы выбрали из-за своих неких критериев комфорта. Чаще всего они селятся в парках, лесопосадках и заброшенных промышленных зонах. Наверняка, где-то поблизости можно раздобыть пропитание — разжиться мелкими грызунами.