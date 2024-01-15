Призрак пропал, а птицы заселились: ушастые совы облюбовали музей древних надгробий в Керчи

Ночные стражи — не такие уж и ярые приверженцы темного времени суток, они не гнушаются дневного света и периодически попадают в поле зрения сотрудников и посетителей музея. Освоились, обжились и перестали довольствоваться ролями второго плана. Не обходится и без довольно «громких» заявлений.