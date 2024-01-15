Жителей севера Волгоградской области предупредили о звуках взрыва

Жители северной части Волгоградской области 15 января могут услышать звуки взрывов. Однако поводов для беспокойства нет. Людей просят сохранять спокойствие. По словам главы Жирновского района Александра Шевченко, в понедельник пройдет мероприятие военных.
На территории Жирновского района недалеко от села Лемешкино Руднянского района Министерством обороны РФ будет проводиться мероприятие, сопровождаемое хлопками.
При этом какое именно мероприятие будет проводится, не уточняется. Лишь добавляется, что оно безопасно. А территория, на которой будут работать военные, оцеплена.