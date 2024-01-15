В Новосибирской области создадут карту опасных мест для подростков

Проект реализуют на базе региональной платформы программно-аппаратного комплекса «Безопасный город». Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Карта позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию на каждом объекте и при необходимости привлекать службы к реагированию.