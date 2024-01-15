Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Новосибирской области создадут карту опасных мест для подростков

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Новосибирской области создадут онлайн-карту мест, опасных для пребывания детей и подростков.

Проект реализуют на базе региональной платформы программно-аппаратного комплекса «Безопасный город». Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Карта позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию на каждом объекте и при необходимости привлекать службы к реагированию.

На первом этапе на ней хотят отображать водные объекты, заброшенные и недостроенные здания, железнодорожные мосты и электростанции.

Доступ к системе получат специалисты органов исполнительной власти, районных администраций, регионального управления МЧС, ГУ МВД России по Новосибирской области, а также Западно-Сибирской железной дороги.